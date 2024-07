Porto Alegre registra temperatura mais baixa do ano nesta segunda-feira

Porto Alegre amanheceu com temperaturas baixíssimas nesta segunda-feira (01). Segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na Capital, a mínima registrada foi de 2,4°C no bairro Belém Novo. Este foi o dia mais frio do ano na cidade. Já no Jardim Botânico a temperatura foi de 3,2°C. No período da tarde, a máxima pode bater na casa dos 17°C.

Em outros cidades do RS o frio foi ainda maior. A menor temperatura foi registrada no município de Vacaria na Serra Gaúcha, com -2,7°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio chegou com força no Litoral Norte, com geadas em Osório, Tramandaí e Torres.