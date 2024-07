Feevale comemora 55 anos e empossa novo reitor

A Universidade Feevale, reconhecida pela inovação e qualidade no ensino e pesquisa, e sua mantenedora, a Associação Pró-Ensino Superior, em Novo Hamburgo (Aspeur), comemoraram 55 anos de fundação na sexta-feira. A data marcou também a posse dos conselheiros da Aspeur e da nova diretoria da universidade, que terá como reitor para a gestão 2024-2027 o professor José Paulo da Rosa, ex-secretário de Educação de Porto Alegre.

Marcelo Clark Alves, presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Feevale, explica que a universidade foi fundada em 1969 por empresários da região, que não queriam que seus filhos e de seus funcionários tivessem de deixar à área para estudar. "E foi assim que surgiu na universidade, um sonho que se tornou realidade", comenta.

Ele destaca ainda que, pela primeira vez, a Feevale será comandada por um reitor vindo de fora da instituição. José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica (Pucrs), sobre modelos de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura. Também foi, por 20 anos, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS).

Alves salienta que o novo reitor vem agregar conhecimentos de mercado junto à universidade. Ele sucede o professor Cleber Prodanov, que deixa o cargo de reitor com grande contribuição para a instituição.

Rosa explica que sua gestão dará continuidade ao trabalho realizado pela atual reitoria. "Além disso, vamos pensar em novas ideias, junto com a nossa equipe, para ampliar ainda mais o número de acadêmicos que possuímos. Isto é um desafio de todas as instituições de Ensino Superior", diz.

O novo reitor lembra que a Feevale apresenta uma grande estrutura e conta, principalmente, com parcerias internacionais, que permitem o intercâmbio de estudantes com diferentes universidades internacionais. "Hoje, em um mundo tecnológico digital, é muito fácil essa ligação com outras universidades e este intercâmbio tanto dos nossos estudantes, indo para outro país, como também recebendo acadêmicos estrangeiros aqui na Feevale", destaca.

O objetivo, segundo ele, também é potencializar a participação da universidade através de parcerias já consolidadas com instituições de Ensino Superior, o que faz toda a diferença para a qualidade da educação. "A nossa intenção é de que a comunidade saiba disto cada vez mais e que utilize melhor a estrutura que nós temos aqui", salienta.

Novos estudos estão sendo realizados pela universidade. José Paulo informa que a Feevale conta com um centro de tecnologias limpas e já vem desenvolvendo uma série de projetos voltados ao meio ambiente. Um deles tem como objeto de estudos a questão de como as cidades podem lidar com os seus lixos. "Hoje, percebemos a dificuldade de como recolher o lixo e o que fazer com ele, onde depositar e como fazer o devido aproveitamento. A universidade, através de toda a sua área de pesquisa, pode contribuir sobremaneira na questão ambiental e climática", detalha. Atualmente, a Feevale oferece 70 cursos de graduação, 22 MBAs e especializações, nove mestrados, cinco doutorados. Além disso, o Feevale Techpark concentra 117 empresas, e possui nove polos em diferentes cidades gaúchas. A instituição conta ainda com uma Escola de Aplicação e um teatro com capacidade para 1.842 pessoas, 10 mil alunos e 1,3 mil professores, funcionários e estagiários.