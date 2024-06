Trensurb volta a operar após fissura no trilho

O Trensurb normaliza as suas operações, após fissuras no trilho por causa da queda de temperatura. O reparo foi feito no último sábado à noite (29) no trilho da via permanente ao Norte da estação Sapucaia.Para realizar o trabalho, o Trensurb, por motivos de segurança, teve de fazer alteração temporária. Nesta segunda-feira, os trens voltaram a circular nos dois sentidos nas duas vias entre as estações Matias Velho e Novo Hamburgo.