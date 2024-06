Universidade Feevale e mantenedora comemoram 55 anos com posse de nova diretoria

A Universidade Feevale, reconhecida pela inovação e qualidade no ensino e pesquisa, junto com a sua mantenedora, a Associação Pró-Ensino Superior, em Novo Hamburgo (Aspeur), comemoram 55 anos de fundação nesta sexta-feira, dia 28. Às 19h, também acontece a cerimônia de posse dos conselheiros da Aspeur e dos integrantes da reitoria para a gestão 2024/2027. A solenidade será no Teatro Feevale, no Campus II, em Novo Hamburgo.

Marcelo Clark Alves, presidente da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), mantenedora da Feevale, explica que a universidade foi fundada em 1969 por empresários visionários, que não queriam que os seus filhos e de seus funcionários fossem para outras regiões estudar. “E foi assim surgiu na universidade, foi um sonho que se tornou realidade. Nós começamos como um centro universitário, depois nos tornamos uma universidade”, cita.

Clark Alves lembra que a Feevale também contribuiu ativamente com informações e conhecimentos no processo nacional para deter a pandemia da Covid-19 no País. Ele também lembrou o importante papel da universidade e a sua contribuição ainda hoje no auxílio às sociedades atingidas pela enchente ocorrida no Rio Grande do Sul.

A Feevale, segundo ele, comemora o atual momento, principalmente, por ser uma entidade comunitária, ágil em sua gestão e contando com empresários comprometidos com a educação na região do Vale dos Sinos, assim como em todo o Rio Grande do Sul.

O presidente da Aspeur informa que, pela primeira vez, ingressa na Feevale, um reitor vindo de fora da instituição, trata-se do professor José Paulo da Rosa, ex-secretário de educação de Porto Alegre, na administração do prefeito Sebastião Melo, e que será empossado para a gestão 2024-2027. O novo reitor é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela Pucrs, sobre modelo de gestão no Brasil e na Coreia, e pós-doutorado pela Ufpel, com pesquisa envolvendo diretores de escolas gaúchas e de Singapura.

Ele também foi, por 20 anos, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RS). Clark Alves salienta que José Paulo vem agregar conhecimentos de mercado e esforços junto à universidade. Já o professor Cleber Prodanov, que deixa o cargo de reitor, com grande contribuição para instituição de Ensino Superior, receberá a atenção da Aspeur dentro da Feevale.

José Paulo explica que a sua gestão tem como objetivo dar continuidade ao trabalho realizado até o momento pela atual reitoria. “Além disso, vamos pensar em novas ideias, junto com a nossa equipe, para ampliar ainda mais o número de acadêmicos que nós possuímos. Isto é um desafio de todas as instituições de Ensino Superior”, diz.

O novo reitor lembra que a Feevale apresenta uma grande estrutura e conta, principalmente, com parcerias internacionais, que permitem o intercâmbio dos estudantes com diferentes universidades internacionais. “Hoje em um mundo tecnológico digital, é muito fácil essa ligação com outras universidades e este intercâmbio tanto dos nossos estudantes, tanto indo para outro país como também recebendo acadêmicos estrangeiros aqui na Feevale”, destaca.

O objetivo, segundo ele, também é potencializar a participação da universidade através de parcerias já consolidadas com instituições de Ensino Superior já criadas, o que faz toda a diferença para a qualidade da educação. “A nossa intenção é de que a comunidade saiba disto cada vez mais e que utilize melhor a estrutura que nós temos aqui”, salienta.

Novos estudos estão sendo realizados pela universidade. José Paulo informa que a Feevale conta com um centro de tecnologias limpas e já vem desenvolvendo uma série de projetos voltados ao meio ambiente. Um dos projetos tem como objeto de estudos “Como as cidades podem lidar com os seus lixos”.

“Hoje, percebemos a dificuldade de como recolher o lixo e o que fazer com ele, onde depositar e como fazer o devido aproveitamento. A universidade, através de toda a sua área de pesquisa, pode contribuir sobremaneira na questão ambiental e climática”, detalha. Ele explica que já tem feito trabalhos neste sentido e irá aprofundar ainda mais as pesquisas em razão das mudanças climáticas.

Hoje, a Feevale oferece 70 cursos de graduação, 22 MBAs e especializações, nove mestrados, cinco doutorados, além de contar com 125 projetos em 39 grupos de pesquisa, 32 projetos, quatro programas sociais, seis projetos culturais e dois esportivos. A universidade também mantém parceria com 155 instituições em 32 países; no Feevale Techpark tem 117 empresas instaladas; possui nove polos em diferentes cidades gaúchas; uma Escola de Aplicação, um teatro com capacidade para 1.842 pessoas. No total, a Feevale tem 10 mil alunos em todos os níveis de ensino e 1,3 mil professores, funcionários e estagiários.



Números da Universidade Feevale



10 mil alunos em todos os níveis de ensino

1.300 funcionários, professores e estagiários

70 cursos de graduação

22 cursos de MBA e especialização

9 cursos de mestrado

5 cursos de doutorado

125 projetos em 39 grupos de pesquisa

32 projetos, 4 programas sociais, 6 projetos culturais e 2 projetos esportivos

155 instituições parceiras, em 32 países

117 empresas instaladas no Feevale Techpark

1 Escola de Aplicação

1 Teatro com capacidade para 1.842 pessoas

9 polos, em diferentes cidades gaúchas



Aspeur - Conselho de Administração

Presidente: Marcelo Clark Alves

Vice-presidente: Everton Luis Meinhart

Tesoureiro: Alexandre Peteffi

Vice-tesoureiro: José Leonardo Metzger

Secretário: Luiz Ricardo Bohrer

Vice-secretária: Débora Maria Kehl Trierweiler

Conselheiros: Clair Matter Mapell?i, Eduardo Renato Kunst, Maria Augusta de Cesaro Medeiros, Milton José Killing e Roberto Cardoso



Universidade Feevale

Reitor: José Paulo da Rosa

Pró-Reitora de Ensino: Maria Cristina Bohnenberger

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão: Fernando Rosado Spilki

Diretor do Instituto de Ciências Criativas e Tecnológicas: Edvar Bergmann Araujo

Diretora do Instituto de Ciências da Saúde: Caren Mello Guimarães

Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais: Cássio Schneider Bemvenuti

Diretora de Relações Internacionais e Institucionais: Paula Casari Cundari

Diretora de Inovação: Daiana de Leonço Monzon

Diretora de Captação e Novos Negócios: Claudia Lunkes Schmitt

Chefe de Gabinete: Isabela Gomes Guzzon