Municípios com decreto de calamidade podem se inscrever no programa "A Casa É Sua" até sexta-feira

Os municípios gaúchos com decreto de calamidade homologado pelo Estado têm prazo até esta sexta-feira (28) para participarem da nova etapa do Programa A Casa É Sua – Calamidade. As inscrições devem ser feitas na plataforma da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), na qual está disponibilizado o formulário e alerta que não haverá prorrogação.

O decreto de calamidade no qual os municípios devem estar homologados é o. A Sehab adotará as diligências necessárias para a validação dos terrenos indicados pelos municípios, desde que estejam localizados fora da zona de inundação, e definirá o potencial urbanístico da área, visando a celebração de termo de cooperação.A iniciativa faz parte do, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.O A Casa É Sua – Calamidade foi criado em março deste ano para promover a política habitacional de emergência por meio da construção de unidades habitacionais permanentes em municípios com decreto de calamidade homologado.De forma inédita, as unidades habitacionais serão adquiridas pelo Estado através de ata de registro de preços, tornando o processo mais célere. Além disso, o método construtivo, de, também foi pensado de forma a agilizar a construção das casas, que devem ser entreguesapós o terreno ser liberado.Na, no momento mais emergencial, foram selecionados. Cruzeiro do Sul - 40 casas; Encantado - 30 casas; Estrela - 40 casas; Lajeado - 35 casas; Muçum - 56 casas; Roca Sales - 35 casas; Santa Tereza- 24 casas e Venâncio Aires - 72 casas.A Sehab informa que o município de Arroio do Meio receberádoadas pelo MP - com- que serão construídas pelo registro de preços do Programa A Casa é Sua Calamidade e mais cinco doadas pela empresa vencedora da licitação, a KMB construtora.Nessa modalidade, o governo do Estado adquire as casas e as entrega aos municípios que são responsáveis pela indicação dos terrenos. Ojá iniciou nos municípios de Arroio do Meio, Santa Tereza, Muçum e Roca Sales.