Panvel tem atendimento especial para pessoas com diabetes

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio responsável por regular a glicose no sangue, garantindo a energia necessária para o funcionamento do organismo. Com o resultado do Censo 2022 divulgado pelo IBGE, a estimativa é de que cerca de 20 milhões de brasileiros convivam com a doença. Dados da Federação Internacional de Diabetes complementam as estimativas e apontam que o Brasil ocupa a 6ª posição do ranking de países com mais pessoas com diabetes.Para auxiliar no diagnóstico precoce e na manutenção da diabetes, a Panvel possui uma série de iniciativas para os clientes, visando a prevenção da doença, a antecipação do processo de descoberta e início e manutenção do tratamento. Todas as farmácias da rede oferecem um portfólio completo para apoio e tratamento ao paciente, seja em produtos de monitoramento e controle, como no acompanhamento com farmacêuticos. Em Porto Alegre, a Panvel possui o polo de atendimento e tratamento especializado em diabéticos, localizado na Rua 24 de Outubro, 722. Trata-se de uma loja com maior oferta de produtos e serviços para cuidados com a doença, tendo apoio de um time voltado ao acompanhamento contínuo na filial de referência. A loja também oferece orientação para que o paciente possa seguir cuidados paliativos em sua rotina. O Programa de Uso Contínuo Bem Panvel é um benefício para quem utiliza produtos de uso contínuo e recorrente. A cada compra desse tipo, o paciente recebe descontos progressivos e avisos sobre a proximidade das datas de reposição dos medicamentos de uso regular. Já o Panvel Clinic ajuda o paciente por meio de aconselhamento e orientação junto aos farmacêuticos especializados, trazendo mais segurança e um atendimento personalizado. O ecossistema leva em consideração as necessidades de cada cliente em relação a serviços farmacêuticos e exames rápidos que ajudam no controle do tratamento. Entre os produtos disponíveis na rede estão, medidores de glicose, tiras de teste, insulina, injetáveis, bebidas e comidas especiais, orientação e exames.