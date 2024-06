Empresário Péricles de Freitas Druck morre em Porto Alegre

O empresário Péricles de Freitas Druck, 83 anos, fundador do Grupo Habitasul, morreu neste domingo (23) em Porto Alegre. Ele tratava um câncer no pâncreas e estava internado Hospital Moinhos de Vento.

Druck foi idealizador do Hotel Laje de Pedra, em Canela, e impulsionou o turismo de Jurerê Internacional, em Santa Catarina. No Instagram, o Grupo Habitasul lamentou o falecimento do fundador. "O legado de Péricles Freitas Druck transcende o âmbito do Grupo Habitasul e continuará servindo de inspiração para nós e para todos que empreendem no Brasil",

O velório de Druck está marcado para as 8h de segunda-feira (24), no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. O empresário era conhecido por ter fundado o Grupo Habitasul. Entre seus negócios imobiliários de maior sucesso, está o loteamento de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

A empresa também esteve à frente do Hotel Laje de Pedra, localizado em Canela, no Rio Grande do Sul, considerado um ícone da hotelaria nacional. Jurerê Internacional tornou-se referência entre bairros planejados de alto padrão. O loteamento foi inaugurado em 6 de novembro de 1980.

Em nota, a direção e sócios do Kempinski Laje de Pedra manifestam profundo pesar pelo falecimento do empresário Péricles de Freitas Druck, que "deixou importante legado na economia, na cultura e turismo do Sul do País".

Visionário, Druck juntamente com José Luiz Correa Pinto colocou, há 45 anos, Canela e o Hotel Laje de Pedra, por ele idealizado, no mapa dos destinos de luxo do Brasil. O hotel, que esteve durante seu comando por décadas, foi eleito seguidas vezes o melhor do País, servindo de referência e destino certo para a elite econômica, cultural e política brasileira durante anos. Sua ousadia, memória e legado seguem vivos através do Kempinski Laje de Pedra.

A prefeitura de Florianópolis declarou luto de três dias. A administração publicou uma nota lamentando a morte do empresário. "Péricles fundou importantes comunidades planejadas na cidade, contribuindo para o desenvolvimento urbano da região", diz a nota da prefeitura de Florianópolis.

O documentário "Meu Tempo é Agora" foi produzido pelo cineasta Roberto Tuquenitch. O empresário relembra suas décadas de vida e revisita seu passado em uma obra de depoimentos e entrevistas. O lançamento do documentário foi no dia 27 de abril, na Casa NTX. Marili Réquia Druck, esposa de Péricles, foi quem idealizou o projeto. A coordenação de pesquisa documental e fotográfica do protagonista ficou a cargo de Turquenitch e da produtora Taty Behar.