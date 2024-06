Frente fria marca a semana no Rio Grande do Sul

A entrada de uma frente fria marca a largada da semana no Rio Grande do Sul. A previsão da Metsul aponta que a virada do tempo traz muitas nuvens e chuva a qualquer hora nesta segunda-feira (24). Os períodos mais propícios serão na madrugada até o começo da tarde.

O serviço adverte para chuva forte e temporais isolados, especialmente entre Norte, Serra e Litoral Norte. Porém, nas cidades do Sul e da Campanha, o dia começa com mais nuvens, mas aberturas de sol ocorrem com tempo mais seco.

Com a entrada ao longo do dia da massa de ar frio, as temperaturas vão diminuir da tarde para a noite.

Em Porto Alegre, a semana começa com tempo instável devido à presença da frente fria, que deixa o dia nublado e com chuva a qualquer hora. Isoladamente, pode ter chuva forte em algumas áreas da cidade. Ao longo do dia, o tempo esfria.

As temperaturas vão ficar abaixo de 20ºC na máxima do dia. No Estado, a mínima média será de 7ºC e a máxima de 17ºC nesta segunda. Na Capital, o dia será mais aquecido, mas com frio, com mínima de 12ºC e máxima de 17ºC.