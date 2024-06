Primeiro dia da feira de adoção encontra um novo lar para 95 animais

O dia ensolarado levou um grande fluxo de pessoas no Parque Redenção neste sábado (22). No local, 95 animais encontraram um novo lar no primeiro dia da feira de adoção realizada pela prefeitura, via Gabinete da Causa Animal (GCA), e os parceiros governo do Estado e Exército. O evento prossegue neste domingo, das 8h às 17h, próximo do Monumento ao Expedicionário.A feira disponibiliza 200 cães e gatos resgatados da enchente do mês passado. Os animais são vacinados, castrados e microchipados, e puderam interagir com os visitantes, que se mostraram receptivos à iniciativa. Ao todo, 69 cães e 26 gatos foram adotados no sábado.Os interessados em adotar devem ter mais de 18 anos, responder a uma breve entrevista, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, e preencher um formulário no local. Para cães, é necessário levar guia ou peitoral; para gatos, uma caixa de transporte.