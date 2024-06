Procon Porto Alegre retoma atendimento presencial no Mercado Público

O Procon Porto Alegre retoma o atendimento presencial na próxima segunda-feira (24), no Mercado Público de Porto Alegre. O funcionamento será em horário reduzido, das 9h até as 13h, de segunda a sexta-feira, no segundo andar do prédio.

• LEIA TAMBÉM: Porto Alegre tem bloqueios no trânsito em decorrência da chuva



"Ainda estamos reorganizando o atendimento presencial. Seguimos no Mercado até nos mudarmos para a nova sede, na rua Sete de Setembro, que foi bastante afetada pela enchente", afirma o diretor do Procon de Porto Alegre, Rafael Gonçalves.



O cidadão também pode contatar o Procon por meio do aplicativo 156, por este link, ou opção 2 do Whatsapp do 156 (51) 34330156. "Ainda estamos reorganizando o atendimento presencial. Seguimos no Mercado até nos mudarmos para a nova sede, na rua Sete de Setembro, que foi bastante afetada pela enchente", afirma o diretor do Procon de Porto Alegre, Rafael Gonçalves.O cidadão também pode contatar o Procon por meio do, por este link, ou opção 2 do(51) 34330156.