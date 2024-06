Hidroviárias da Catsul devem ser recuperadas antes do fim de junho

A Catsul, empresa responsável pelas viagens de catamarã entre Porto Alegre e Guaíba, segue realizando manutenção de suas hidroviárias para que possa retornar às atividades. Com estruturas em ambos os municípios atingidas pela cheia do Lago Guaíba, a companhia interrompeu as operações usuais no mês passado e passou a se empenhar no auxílio humanitário diante da tragédia climática, com doações de coletes flutuantes e outros bens.

A reportagem do Jornal do Comércio havia recebido a informação por meio da Guarda Portuária, que as viagens de catamarã retornariam entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24). A CatSul nega a informação e afirma que, apesar das ações para reparar danos, ainda não tem previsão para a retomada do serviço. A assessoria da empresa também diz que, embora a recuperação das hidroviárias já esteja em curso — e deva ser concluída, no máximo, até a próxima semana —, só será possível haver cálculo de prejuízos após o término do processo.