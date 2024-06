São Luiz Gonzaga, após microexplosão, auxilia cerca de 10 mil pessoas afetadas

Com a previsão de alerta de mais chuva, nesta terça-feira (18), o município de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, no Noroeste do Rio Grande do Sul, está apreensivo, uma vez que no último sábado (15), por volta de 22h, a região foi atingida por um fenômeno climático classificado com microexplosão pela Sala de Situação da Defesa Civil do Estado. Cerca de 10 mil pessoas tiveram as suas casas danificadas em seis bairros da cidade.De acordo com o prefeito Sidney Luiz Brondani, as famílias que foram prejudicadas no município estão recebendo assistência da prefeitura, bem como, da Defesa Civil do estadual e de cidades próximas. A urgência, segundo ele, é auxiliar o mais rápido possível com a colocação de lonas e de telhas na cobertura da casas daquelas pessoas que ainda não foram atendidas, antes que as chuvas venham a se intensificar na região. Brondani informa que o município não registrou nenhuma morte em decorrência do temporal. “A prefeitura vai continuar na recuperação das casas afetadas e que estão localizadas na zona Leste da cidade e, desde o domingo (16), está destinando recursos próprios para compra de 3.400 telhas e também de madeira para suporte”, lembra. Brondani também destaca o apoio recebido pelo Rotary Club que fez a doação de 1.700 telhas. Ele destaca que a Defesa Civil do estado também está auxiliando com a doação de alimentos, colchões e materiais de limpeza.“A tempestade ocorreu de modo muito rápido e atingiu diretamente a área central do município”, destacou o prefeito. O vento forte e a queda de granizo causou destruição de cerca de 1.200 residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da secretaria municipal de Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais que foram destelhados.Brondani disse que ainda é muito cedo para poder contabilizar as perdas materiais e que o município vai levar um bom período para poder se recuperar. “A rede de energia elétrica teve problemas, bem como, a de água e a de telefonia, que ainda estão passando por reparos”, citou.O prefeito acrescenta que a cooperativa localizada no município também foi atingida. "Sobre os escombros estão aproximadamente 180 mil sacos de soja que estavam estocadas nos armazéns e que ainda não puderam ser retirados.”