Iguatemi faz mega feira de lar temporário de cães do Aubrigo Snoopy

Em parceria com o Santuário Voz Animal, o Iguatemi Porto Alegre promove no próximo sábado (22) e domingo (23) uma mega feira de lar temporário para os animais acolhidos no Aubrigo Scooby. O evento será realizado das 11h às 20h, no 6º andar do estacionamento. Para participar, é necessário responder previamente um questionário e, após o preenchimento, dirigir-se ao local da feira para realizar uma entrevista. Para os tutores que procuram seus animais perdidos, é necessário comprovar a possibilidade através de fotos do cachorro diretamente no local.

O formulário está disponível nas páginas do Aubrigo Scooby no Instagram (@aubrigo_scooby), do Santuário (@sant_vozanimal) e do Iguatemi (@iguatemipoa). Além disso, há QR CODES espalhados pelo shopping. Após o preenchimento do questionário, o potencial adotante passa pela entrevista e, se aprovado, poderá fazer a ronda para encontrar seu novo companheiro.



Desde a abertura do abrigo, no dia 10 de maio, mais de 350 animais já encontraram um novo lar ou voltaram para os seus respectivos tutores. O espaço, que tem capacidade máxima para 200 cachorros, segue aberto para doações e ajuda de voluntários.



