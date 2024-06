Dmae abre concurso com 33 vagas e formação de cadastro reserva

14 vagas imediatas e 19 para Cadastro Reserva, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre (Dmae) abriu, nesta terça-feira (18), concurso público com oportunidades de nível fundamental, médio, técnico e superior. Dependendo do cargo, os salários podem variar de R$ 1.119,68 a R$ 3.733,24. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de junho via internet, pelo site do Com, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre () abriu, nesta terça-feira (18), concurso público com oportunidades de nível fundamental, médio, técnico e superior. Dependendo do cargo, os salários podem variar de R$ 1.119,68 a R$ 3.733,24. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de junho via internet, pelo site do Instituto Avalia , organizadora do processo seletivo público.

As taxas variam de R$ 99,16 a R$ 176,28, dependendo do cargo em disputa. O candidato interessado em obter a isenção da Taxa de Inscrição, pessoa com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova deverá, no ato do pedido, indicar claramente, no formulário, quais são os recursos especiais necessários.

A prova objetiva será aplicada em Porto Alegre na data provável de 25 de agosto, no período da tarde, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.