DMLU retira 69 mil toneladas de resíduos pós-enchente na Capital

Quinze novos locais estão sendo atendidos nesta segunda-feira (17) pela força-tarefa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) para limpar Porto Alegre após a enchente ocorrida no mês de maio. De acordo com o departamento, entre o dia 6 de maio até a noite de domingo (16) foram retiradas das ruas da Capital 69.314 toneladas de resíduos, como restos de móveis, raspagem de iodo acumulado e lixo de varrição. O serviço de limpeza nos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba é realizado por cerca de 1.040 garis. Os trabalhadores são auxiliados por 456 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, que contam também com equipe de motoristas e operadores das máquinas, entre fiscais e apontadores, somando um efetivo de cerca de 1,5 mil pessoas na força-tarefa de limpeza.Devido à chuva, a prefeitura solicita que os cidadãos evitem descartar os materiais nas ruas. As atividades são coordenadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).Bota-espera - Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente em algum dos pontos bota-espera abaixo: - Terreno no Sarandi (próximo da avenida Severo Dullius) - rua Sérgio Jungblut Dieterich, 1201 - Sarandi - 8h até as 22h;- Terreno no Humaitá – rua Voluntários da Pátria, S/N, Acesso 4 - 8h às 18h;- Terreno na Serraria - avenida da Serraria, 2517 - 8h às 18h;Bota-espera são áreas próximas das regiões inundadas, onde o DMLU descarrega os materiais recolhidos. Depois, os resíduos serão direcionados para o aterro de inertes em Gravataí.A limpeza ocorre em 15 locais nesta segunda-feira (17): - São Geraldo- Humaitá- Navegantes- Anchieta- Vila Elizabeth (Sarandi)- Avenida Beira Rio (Lami)- Belém Novo- Avenida Heitor Vieira (Belém Novo)- Avenida Guaíba (Assunção)- Vila Icaraí (Cristal)- Avenida Guaíba ( Ipanema )- Ipanema- Avenida Guarujá (Guarujá)- Guarujá- Vila Dos Sargentos (Serraria)