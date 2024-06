CRMV-RS pede apoio internacional para enfrentar desafios da tragédia climática no RS

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) levou ao Fórum Mundial de Saúde Animal, organizado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), realizado na França na semana passada, um documento de extrema importância sobre a tragédia climática que assola o Estado gaúcho. Mauro Moreira, presidente do CRMV-RS, apresentou os dados alarmantes e solicitou apoio internacional para enfrentar os desafios decorrentes dessa crise. As informações são do CRMV-RS.



O documento foi entregue ao delegado permanente do Brasil na OMSA, Marcelo Andrade, e descreve a calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul. Segundo os dados divulgados pela Defesa Civil até 25 de maio de 2024, quando o documento foi apresentado no evento que celebrava o 100 aniversário da OMSA, havia 469 municípios afetados, mais de 79 mil pessoas em abrigos, mais de 538 mil foram desalojadas e mais de 12 mil animais resgatados.

Moreira também ressaltou a importância da Medicina Veterinária como parte da Saúde Única, que tem a obrigação de contribuir de forma organizada com os diversos atores que trabalham para enfrentar os complexos desafios de saúde vividos pela sociedade. O presidente do CRMV-RS solicitou uma "NOTA" requerendo ao governo federal, estadual e municipal uma atenção especial e imediata, além do direcionamento de recursos financeiros aos profissionais que estão atuando diuturnamente para dar suporte e segurança na causa do bem-estar animal.