Mesmo com previsão de chuva, Dmae não fechará comportas de forma preventiva

As chuvas previstas para Porto Alegre e Região Metropolitana estão trazendo diversas incertezas para os moradores, que ainda sofrem com as consequências das últimas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. De acordo com a assessoria do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), em um primeiro momento não serão fechadas as comportas da Mauá. Entretanto, o departamentovai seguir monitorando juntamente com os órgãos do Estado e havendo necessidade vai realizar o fechamento dos portões.