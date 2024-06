Projeto "Operação de Volta pra Casa" auxilia famílias desabrigadas

O Ciclo Empreendedor, grupo formado por jovens empresários do Rio Grande do Sul, criou o projeto "Operação de Volta pra Casa" em parceria com o Instituto Cultural Floresta para auxiliar a população a repor móveis e eletrodomésticos danificados. O grupo está oferecendo um cartão de compras para aquisições de produtos como cama, geladeira e fogão em lojas parceiras. Os primeiros vale-compras foram entregues a mais de 300 famílias de Porto Alegre, Eldorado do Sul, Canoas, Lajeado e Estrela, entre outras cidades já beneficiadas pela iniciativa.

, dependendo do tamanho da família. No próximo sábado (15), ade compra em diferentes cidades. Além de permitir que os recursos cheguem de forma ágil e diretamente às pessoas, o objetivo é. As lojas parceiras da iniciativa estão abrindo mão de parte de seu lucro nas vendas.“O projeto Operação de Volta pra Casa, agora, busca novos doadores, de forma contínua, para a ampliação do número de famílias beneficiadas. Vamos alcançando mais famílias de acordo com os recursos captados. Já entregamos cartões de compra a 200 famílias, e vamos buscar o maior número possível de beneficiados, conforme entram novos apoiadores”, Guilherme Motta, atual presidente da Ciclo.A proposta do Ciclo surgiu com a ideia de. Quando o retorno aos lares se tornou possível, o projeto considerou que já poderia haver suporte da iniciativa privada e de outras instituições, a exemplo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), do Instituto Caldeira, do Instituto Desenvolve Pecuária, do Martelo Solidário e do Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado (Sindiler), que aderiram à ação. Toda a movimentação de recursos está sendo acompanhada pela KPMG.