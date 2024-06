Terça-feira tem sol e temperatura alta em Porto Alegre

O vento ingressa de Norte/Noroeste e mantém o abafamento em grande parte do Norte, Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul. Para a tarde, a previsão é de máximas ao redor de 28 e 30°C nessas áreas. Na Zona Sul e Costa Doce do Estado, contudo, a máxima não chega a 20°C. Na Serra, a previsão é de 24°C. Por outro lado, o vento Leste/Sudeste chega mais frio e úmido, o que promove variação de nuvens e deixa a temperatura amena em partes do Sul e Leste do Estado. O ar quente passa a predominar no território gaúcho. A expectativa é de que a quarta-feira, quando celebrado o Dia dos Namorados, terá tempo seco e temperatura elevada com sensação de abafamento.