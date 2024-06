Luciano Zucco começa a coleta de assinaturas para criação da CPI do Arroz

O deputado federal Luciano Zucco, do Partido Liberal (PL-RS), iniciou a coleta de assinaturas para a criação da CPI do Arroz. A iniciativa é uma reação da oposição ao resultado do leilão para a compra de arroz importado, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).



Segundo Zucco, há indícios de possíveis irregularidades na condução do leilão, incluindo a possibilidade de direcionamento do certame e uso de artifícios escusos para restringir a competitividade. O parlamentar aponta também a utilização de empresas de fachada na disputa.

De acordo com a assessoria do deputado federal, um dos casos mais destacados envolve a principal vencedora do leilão, a empresa Wisley A. de Souza. "Uma semana antes da realização do leilão, a empresa possuía um capital social de apenas R$ 80 mil, totalmente incompatível com a garantia necessária para entrar na disputa. Na véspera, esse capital foi convenientemente alterado para R$ 5 milhões. Temos um fato determinado e vamos a fundo nas investigações. Depois do Mensalão e Petrolão, podemos ter o Arrozão do PT", concluiu Zucco.



A criação da CPI do Arroz busca esclarecer as suspeitas levantadas e garantir a transparência e lisura dos processos de leilão realizados pela Conab. A coleta de assinaturas é o primeiro passo para a formalização do pedido de investigação no Congresso Nacional.