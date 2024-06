Exclusivo: Veja imagens da Estação Rodoviária do Trensurb que permanece inundada

Com o serviço operando de forma parcial e emergencial – entre a Estação Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo – o sistema de trens urbanos que atende a Região metropolitana de Porto Alegre foi duramente atingido pelas enchentes do mês de maio.

Na Capital, as estações do Centro Histórico ficaram inundadas, inviabilizando o retorno do serviço com brevidade. O Jornal do Comércio obteve acesso com exclusividade à Estação Rodoviária, que segue totalmente inundada mais de um mês depois do início da cheia do Guaíba.

Confira abaixo as imagens captada pela repórter fotográfica Tânia Meinerz:

TÂNIA MEINERZ/JC

TÂNIA MEINERZ/JC