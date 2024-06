Fim de semana será de verão em Porto Alegre

O sol aparece entre nuvens durante essa sexta-feira no Rio Grande do Sul, sob influência do vento Norte/Noroeste. Nos pontos de maior altitude, a temperatura mínima irá oscilar entre 8 e 10°C. Na maioria das áreas, a mínima irá oscilar entre 13 e 15°C. Há potencial para formação de nevoeiros novamente nas primeiras horas da manhã. A temperatura sobe gradativamente a tarde com projeção de 26 a 28°C em muitas regiões. Pontualmente as máximas poderão passar de 30°C, assim como ocorreu na quinta-feira. O fim de semana seguirá com sol e temperatura mais alta que o normal para junho.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com previsão da influência do vento Norte, que sustenta o abafamento da tarde. Não se afasta a ocorrência de nevoeiros logo cedo. A tarde será quente. No fim de semana, o vento Norte se intensifica com rajadas moderadas. O tempo fica ensolarado e o domingo terá marcas de verão na Região Metropolitana.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 31°C

Mínima: 8°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 26ºC

Mínima: 14°C