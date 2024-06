Eldorado do Sul passa a contar, a partir desta quarta-feira, com gabinete do governo do estado

Um gabinete do governo do Estado para a funcionar no município de Eldorado do Sul, um dos mais afetados pela enchente registrada no Rio Grande do Sul em maio, com 80,8% dos domicílios atingidos pelas águas. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (5), pelo vice-governador Gabriel Souza durante reunião com representantes da prefeitura e empresários. A medida tem como foco o apoio às ações de reconstrução da cidade.

