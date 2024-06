RS tem 59 trechos com bloqueios totais e parciais em 34 rodovias no momento

boletim de atualização, desta quarta-feira (5), às 9h, dos serviços de infraestrutura do Rio Grande do Sul do governo do estado informa que atualmente são 59 trechos com bloqueios totais e parciais em 34 rodovias, entre estradas, pontes e balsas, por causa das chuvas. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.



Painel interativo sobre bloqueios em estradas

Portos e aeroportos



As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.



Confira a situação dos três portos e dos principais aeroportos regionais que operam no Rio Grande do Sul.



Aeroportos



Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:



Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canela



Os aeroportos administrados pela CCR Aeroportos operam normalmente:



Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais



Caxias do Sul: operação normal.

Santa Cruz do Sul: operação normal.

Santa Maria: operação normal.

Portos



Porto de Porto Alegre: mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas: operando normalmente.

Porto do Rio Grande: operando normalmente.

Travessia para São José do Norte: o serviço de transporte de veículos está operando normalmente. A travessia de passageiros também funciona normalmente.







Energia elétrica, água e telefonia



CEEE Equatorial: apenas casos pontuais. Companhia segue trabalhando para o restabelecimento total do sistema elétrico;

RGE Sul: apenas casos pontuais. Companhia segue trabalhando para o restabelecimento total do sistema elétrico;

Corsan: serviço normalizado;

Tim: serviço normalizado;

Vivo: serviço normalizado;

Claro: Serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais



Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):



1.086 escolas

255 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

394.782 estudantes impactados

577 escolas danificadas com 225.026 estudantes matriculados

24 escolas servindo de abrigo