Quarta-feira terá sol e temperatura amena em Porto Alegre

O frio do amanhecer perde força no Rio Grande do Sul, e a mínima em muitas áreas do Estado tende a ficar ao redor ou acima de 10°C. Nos trechos de Serra, contudo, a temperatura poderá oscilar entre 7 e 9°C. Nevoeiros poderão se formar entre a madrugada e a manhã, com previsão de redução de visibilidade. A tarde será de predomínio de sol e gradual aquecimento na maioria das áreas gaúchas. A temperatura subirá mais entre o Oeste e Noroeste, com projeção de 26 a 28°C. Em contrapartida, modelos projetam a possibilidade de pancadas de chuva entre a Campanha, Zona Sul e parte da Costa Doce. Poderá ocorrer eventual chuva forte, isolada e passageira.Em Porto Alegre, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura sobe gradativamente. Nevoeiros poderão ocorrer nas primeiras horas da manhã. A quinta e a sexta-feira terão maior potencial de cerração forte entre as madrugadas e manhãs, com previsão de predomínio de sol e nuvens. A temperatura sobe aos poucos durante as tardes.