Porto Alegre tem terça-feira com frio típico de inverno

No Rio Grande do Sul, uma massa de ar seco e frio predomina com previsão de amanhecer de poucas nuvens e temperatura baixa. Em muitas regiões do Estado, a mínima irá oscilar ao redor de 5°C. Nos campos de cima da Serra, a temperatura cai mais e fica ao redor de zero. Em cidades da metade Sul e Oeste, não se afasta a ocorrência de geada. O vento irá predominar fraco no quadrante sul no turno da manhã, passando para Leste e Nordeste entre a tarde e a noite. O vento Leste poderá elevar a Lagoa dos Patos nos municípios da Zona Sul do RS. A temperatura à tarde sobe devagar, em algumas regiões, as máximas não chegarão aos 20°C. No Norte e Noroeste, contudo, as máximas irão oscilar entre 22 e 24°C. Em Porto Alegre, a terça-feira terá frio típico de inverno com previsão de vento Sul e amplas aberturas de sol. A quarta-feira será de vento fraco oscilando de Leste e Sudeste com sol e gradual aquecimento. A partir de quinta-feira, passa a predominar o vento Norte e Nordeste e, com isso, a temperatura sobe e eleva o potencial para formação de nevoeiros com baixa visibilidade nas primeiras horas das manhãs.