Governo do Estado estima seis meses para recuperação de rodovias gaúchas

Com um investimento previsto de R$ 3 bilhões, 30 rodovias estaduais que sofreram "danos de grande impacto" serão recuperadas pelo governo do Rio Grande do Sul. O prazo para conclusão dos trabalhos é estimado em seis meses para rodovias e de até um ano para pontes. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo governador Eduardo Leite, que estava acompanhado do vice Gabriel Souza e de secretários.

Os valores podem chegar a R$ 9,9 bilhões - caso a reconstrução seja de forma resiliente, com adaptações para as mudanças climáticas. De acordo com o governador, as obras contemplam, em seus editais de licitação, os estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) que preveem o cenário de eventos climáticos extremos.

• LEIA MAIS: Aeroporto Salgado Filho completa um mês fechado com vistoria e sem data para reabrir

Segundo Leite, existem atualmente 95 rodovias e pontes que enfrentam algum tipo de bloqueio, seja ele total ou parcial. Porém, o chefe do Executivo gaúcho disse que rotas alternativas foram viabilizadas de forma emergencial com o objetivo de restabelecer ligações entre localidades que ficaram inundadas. "Vamos buscar viabilizar todo investimento possível, e podemos assegurar que pelo menos R$ 3 bilhões são estimados. O valor seria para não apenas reconstruir pontes e recompor estradas, mas também para melhorar trechos dessas estradas e qualificar toda a rodovia, garantindo conforto e segurança aos usuários", acrescentou o governador.

De acordo com levantamento do governo do Estado, um total de 403 pontos foram afetados pelas chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul - 6,5 milhões de pessoas foram atingidas pelas enchentes (60% dos gaúchos). Os trechos de rodovias federais no RS são compostos por 6.224 quilômetros - foram afetados pelas chuvas 5.288 km (85%). O levantamento mostra 175 pontos afetados - 145 pontos já estão liberados; 7 bloqueios totais, 19 bloqueios parciais e quatro pontes bloqueadas.

Nos trechos estaduais, o levantamento mostra que foram atingidos 8,4 mil quilômetros na malha estadual de um total de 10.313 km (82%). Dos 228 pontos bloqueados em estradas estaduais, 163 já foram liberados; 18 estão com bloqueios totais; 32 bloqueios parciais e 15 pontes bloqueadas.

Durante a entrevista coletiva, o governador anunciou a assinatura do contrato com a empresa que ficará responsável pela construção da ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, km 75, entre Lajeado e Arroio do Meio, ao custo de R$ 14 milhões. Além disso, Leite afirmou que serão publicados os editais para obras de outras oito pontes, ao custo de R$ 76,4 milhões. Para agilizar o atendimento das cidades afetadas, foram definidas modalidades de contratação conforme a necessidade de cada local. Nos casos de grande impacto, será utilizada a contratação com dispensa de licitação, em regime integrado, permitindo que as fases de instrução do processo sejam realizadas em até 15 dias.

Foram estabelecidos sete critérios para as estradas afetadas: situação da rodovia; tempo gasto a mais em deslocamentos; quantidade de afetados; impactos na economia local; impactos na saúde; impactos na mobilidade urbana; e volume de circulação de veículos. Oito rodovias foram priorizadas para receber ações de recuperação e reconstrução, abrangendo 36 municípios.