Ônibus que saem da Capital até Canoas registram movimento nesta segunda-feira

Os ônibus que fazem o translado entre Porto Alegre e a estação Mathias Velho em Canoas estão funcionando normalmente nesta segunda-feira (3), embora com bastante movimento. A circulação da operação especial, organizada pela METROPLAN juntamente com a TRANSCAL, teve início na última quinta-feira (30).

As viagens ocorrem tanto no sentido Porto Alegre-Canoas como também Canoas-Porto Alegre e acontecem num intervalo de 26 minutos. O cronograma inicia às 8h da manhã e vai até um pouco depois das 18h.

Segundo os passageiros que vieram de Canoas até Porto Alegre, o movimento no início da manhã era grande. Vera Lúcia mora em Esteio e trabalha como babá na Capital. Ela estava retornando ao seu emprego no dia de hoje (3), após um mês sem conseguir exercer sua função.

Entretanto, o retorno não foi como o esperado. "Só consegui pegar o terceiro ônibus que passou, os dois primeiros saíram bem lotados. Tive que esperar 45 minutos na parada. Infelizmente vou chegar atrasada, deveria ter chego às 8h, mas só chegarei às 10h", afirma a babá.

O motorista da TRANSCAL Magnus da Silva acredita que o movimento aumentou após o feriado. "Com o retorno dos passageiros ao trabalho, os ônibus chegam a ficar lotados, mas dentro do limite. As viagens estão durando em torno de 45 minutos e seguem dentro do cronograma previsto", relata da Silva.

O itinerário definido no sentido CANOAS –POA é:



1) Estação Mathias Velho - CANOAS

2) BR116

3) Av. Farrapos

4) Terminal Conceição



Já no sentido Porto Alegre – CANOAS o itinerário é:



1) Terminal Conceição

2) Av. Farrapos

3) Rua Santo Antônio

4) Av. Oswaldo Aranha

5) Túnel da Conceição