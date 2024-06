Veículo sobe em mureta de corredor de ônibus da Protásio Alves

Um veículo que subiu na mureta do corredor de ônibus da Protásio Alves, nas proximidades da rua Dona Leonor, chamou a atenção de motoristas e curiosos que passavam pelo local na tarde desta quinta-feira (30). A caminhonete de pequeno porte estava carregada com móveis e estofados. O veículo ficou acavalado na estrutura de concreto, no sentido bairro-centro da avenida.

Por volta das 17h, a EPTC já fazia a sinalização do local com uma motocicleta estacionada diante da caminhonete. O trânsito não chegou a sofrer maiores transtornos, já que, apesar do horário de pico, se tratava de um dia com menos movimento devido ao feriado de Corpus Christi.