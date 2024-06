Banrisul amplia prazo para consignados de servidores públicos para 180 dias

O Banrisul ampliou para seis meses a prorrogação das operações de crédito consignado (descontado em folha) contratadas pelo funcionalismo estadual e prefeituras conveniadas. A medida, que foi anunciada pelo governador Eduardo Leite na manhã desta quinta-feira (30), prevê a suspensão na cobrança da folha por 180 dias. São beneficiados servidores estaduais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ficam contemplados também os municipais, no caso das prefeituras que assinaram o termo de adesão do Reconstruir RS, junto ao banco.De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, essas decisões buscam socorrer as famílias, especialmente as que precisam reconstruir suas moradias e fazer frente aos gastos, com as perdas patrimoniais causadas pelo evento climático severo que afetou o Rio Grande do Sul. E destaca, ainda, a atenção aqueles que atuam na segurança pública e na assistência social, que têm se dedicado na linha de frente, em apoio à sociedade gaúcha. “No caso dos servidores, a adesão ao benefício segue automática. Apenas aqueles que não desejarem a prorrogação devem manifestar sua escolha no aplicativo. Importante ressaltar que as parcelas só voltam a ser cobradas na folha de novembro deste ano, e as seis parcelas suspensas terão seus valores diluídos ao longo do contrato”, detalha.Além disso, o Banrisul ampliou a suspensão do pagamento do crédito imobiliário, de três para seis meses, diluindo as parcelas no prazo remanescente do contrato. O cliente interessado deve procurar a instituição para fazer a repactuação. O Banrisul tem atuado desde o início das enchentes, em apoio aos gaúchos. Entre as medidas emergenciais anunciadas, destaca-se o crédito de R$ 7 bilhões em linha específica de capital de giro, na Conta Única para todas as empresas - MEI, micro, pequenas, médias e grandes empresas.Para os clientes com crédito rural, o vencimento das operações de maio e junho será prorrogado para o mês de julho. Já para os clientes Vero, o banco disponibilizou a substituição das maquininhas gratuitamente e anunciou que as empresas e pessoas físicas credenciadas terão isenção de tarifas pelo prazo de 60 dias nos meses de maio e junho. A instituiçã disponibiliza maiores informações no site Banrisul Reconstruir RS em www.banrisul.com.br/reconstruir.