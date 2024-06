Número de acolhidos em abrigos reduz para 9,8 mil em Porto Alegre

Depois de registrar o pico de ocupação em 13 de maio, com 14.632 pessoas atendidas, a Central de Abrigos da Prefeitura de Porto Alegre contabilizou 9.896 acolhidos na noite de quarta-feira (29).

O número representa uma, com entidades parceiras e voluntários. A baixa ocorre ao mesmo tempo em que o pacote de soluções habitacionais para atingidos pela enchente foi aprovado na Câmara Municipal.Entre as seis propostas da prefeitura aprovadas pelo Legislativo está a ampliação do Estadia Solidária, benefício habitacional provisório criado pela atual gestão municipal, e que terá valor e número de parcelas reajustados. Em breve, serão anunciados os detalhes de como as pessoas que estão deixando ou sairão de abrigos poderão acessar esse benefício e quais valores serão depositados. Outra ação prevista pelo município é a flexibilização do Bônus-Moradia e do Compra Compartilhada, soluções habitacionais definitivas para a compra de uma nova casa em local regular.