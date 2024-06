Ministério da Reconstrução estabelece parceria com o Ministério Público Federal e Estadual

Para entregar soluções cada vez mais rápidas para a população gaúcha neste momento emergencial, os ministros da Secretaria Extraordinária de Apoio e Reconstrução, Paulo Pimenta e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, realizaram uma reunião com o Ministério Público Federal e Estadual, nesta quinta-feira (30), para estabelecimento de um fluxo de trabalho no acompanhamento das ações emergenciais. Segundo nota da assessoria de imprensa do governo federal, Pimenta apresentou ao procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no RS, Felipe da Müller, uma série de medidas promovidas pelo governo federal que agilizam e facilitam o acesso de recursos para aos afetados pelas enchentes e deslizamentos.

Entre as iniciativas apresentadas estavam as alterações em Portarias e Instruções Normativas e também medidas de apoio direto à população: o Auxílio Reconstrução e a política habitacional. “Agradeço muito a participação de vocês nesse processo, isso nos dá mais segurança para agir. Aqui vamos desenvolver um trabalho conjunto entre as instituições para promover ações mais rápidas para o povo gaúcho. A criação do Ministério da Reconstrução veio para ajudar o Estado e os municípios a encurtar o caminho para chegar nos ministérios e nas políticas públicas federais”, pontuou.

O Ministério Público Federal destacou que quer manter um diálogo permanente com o governo para auxiliar no preparo de diagnósticos e sugestões. “Nosso objetivo aqui é estar junto dos governos federal, estadual e municipais e para isso precisamos unir esforços. Temos a capacidade de estar presente e próximo aos municípios para entender melhor as demandas”, falou o procurador-geral, Saltz.