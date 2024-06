Campanha Retomada RS será lançada por empresários no próximo sábado

No próximo sábado (1°), acontece o evento online de lançamento da campanha “Retomada RS: Caminhos para impulsionar os negócios do RS”, realizada por um grupo de empresários gaúchos e paulistas. O evento ocorre de forma gratuita e reúne lideranças para pensar o futuro e o presente da economia gaúcha, principalmente os pequenos negócios.

A partir das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, empreendedorismo, ecossistema e resiliência são palavras que foram ressignificadas, na visão de um dos idealizadores do projeto, Michel Porcino. “No primeiro momento, contribuímos com doações e Pix, mas sempre pensando em como ajudar de forma mais sustentável os empreendedores”, explicou.



O empresário também já participou de ações semelhantes durante o período da pandemia. Com base no momento atípico e soluções utilizadas em outros eventos climáticos, como o furacão Katrina, por exemplo, o grupo fez uma parceria com outros pensadores. A análise concluiu que subsídios são mais eficazes que o crédito ou funcionam de forma mais qualificada quando atuam em conjunto.



Diversos atores têm se reunido para desenvolver iniciativas. O Sebrae RS está promovendo ações de suporte aos negócios, oferecendo acesso a recursos e capacitação neste momento de crise. Já a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) tem ações para promover a marca de produtos gaúchos, além de ações da sociedade civil para apoiar na divulgação de marcas locais.

Além disso, o governo gaúcho tem anunciado futuras linhas de financiamento, que podem ter impacto limitado, segundo os empresários, considerando a falta de liquidez e o nível prévio de endividamento das empresas.



Com isso, o Subsídio Emergencial para Empreendedores afetados por Desastres (Fundo SEED RS) também será lançado neste sábado. O fundo irá conceder cerca de R$ 20 milhões para negócios afetados. Cada empresa, que foi diretamente afetada, receberá até R$ 20 mil. Mais de 600 mil negócios foram impactados no Estado, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Apenas em Porto Alegre, mais de 40 mil CNPJs ficaram submersos.



As enchentes causaram prejuízos econômicos severos, com danos físicos nas lojas, quebra de equipamentos, perda de estoques, mobiliário e infraestrutura danificada. A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio) já estima perdas em torno de R$ 10 bilhões. Este número pode ser ainda maior, pois muitos empreendedores ainda estão apurando todos os prejuízos.