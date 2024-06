Confira o funcionamento de serviços em Porto Alegre no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (30), a celebração do feriado católico de Corpus Christi é motivo para alterações em expedientes de diversos órgãos do governo estadual. Confira como serão as atividades em alguns setores.

Segurança Pública

Telefones de emergência estarão disponíveis para contato durante o feriado.

• Polícia Civil: 197 (plantão) e (51) 98444-0606 (WhatsApp e Telegram)

• Secretaria de Segurança Pública: 181 (disque-denúncia)

• Brigada Militar: 190

• Corpo de Bombeiros: 193

• Comando Rodoviário da Brigada Militar: 198

• Departamento de Narcóticos: 0800-0518-518 (plantão para denúncias de tráfico)

• Defesa Civil Estadual: 199

Além dos telefones, o governo disponibiliza os sites da Delegacia Online (delegaciaonline.rs.gov.br) e da Denúncia Digital (ssp.rs.gov.br/denuncia-digital)

Saúde

O Hemocentro de Porto Alegre estará fechado na quinta-feira, tendo atendimento retomado às 8h da sexta-feira. Agendamentos poderão ser realizados pelo site da instituição, além dos telefones 3336-6755, 3339-7323 e 3339-7330 estarem disponíveis para contato

O Samu terá plantão o dia todo pelo telefone 192 e pelo aplicativo Chamar 192. Como contatos alternativos, os telefones 3320-0100 e 3320-0192.

O Centro de Informação Toxicológica também fará plantão de 24 horas, podendo ser contatado pelos telefones 0800-721-3000, 98405-2368 ou 98405-1994 (WhatsApp)

O IPE Saúde não terá atendimento presencial ou online tanto na quinta quanto na sexta-feira.

Trabalho

As agências da FGTAS/Sine não terão expediente na quinta-feira, tendo atendimento retomado na sexta-feira. Também a sede administrativa da FGTAS, a sede do Programa Gaúcho de Artesanato e o Vida Centro Humanístico — todos em Porto Alegre — estarão fechados.

O call center da Receita Estadual, que atende demandas relacionadas ao Cartão Cidadão, não funcionará no feriado. O serviço voltará na sexta-feira, a partir das 8h.

Outros serviços



Todas as unidades do Tudo Fácil no Estado estarão fechadas na quinta-feira, mas reabrirão na sexta. A única exceção é a unidade da avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, que não terá expediente em nenhum dos dois dias.

Procon em Porto Alegre, atingida pela enchente, seguirá fechada tanto na quinta quanto na sexta-feira. O atendimento será realizado pelo site do Programa ( A sede doem Porto Alegre, atingida pela enchente, seguirá fechada tanto na quinta quanto na sexta-feira. O atendimento será realizado pelo site do Programa ( [email protected] ) e nos Balcões do Consumidor: presencialmente para Região Metropolitana de Porto Alegre (na Pucrs) e para Santa Cruz do Sul e cidades próximas (na Unisc), e virtualmente para Guaíba e cidades próximas (pelo email balcã [email protected] ou pelo WhatsApp 99483-3431).

O Centro Estadual de Referência da Mulher, também fechado em decorrência da calamidade pública, permanece sem expediente presencial. O atendimento será realizado pelo WhatsApp 98151-5249 ou pelo telefone 180.

O Detran não terá expediente em sua sede administrativa na quinta-feira, mas continuará atendendo pelo WhatsApp 0800-905-5555, número compartilhado com o Disque Detran, que funciona com capacidade reduzida.