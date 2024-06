Sistema Fecomércio-RS financiará a instalação de abrigos provisórios na Região Metropolitana

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac financiará a instalação de estruturas temporárias, denominadas pelo governo do Estado de Centros Humanitários de Acolhimento, em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Os espaços serão destinados para as pessoas que tiveram que deixar suas casas em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio.

A entidade fará a instalação desses abrigos provisórios que irão abrigar em torno de 3.300 pessoas atingidas pela tragédia climática.

A instalação deve ser feita em até 20 dias a partir da assinatura do Termo de Cooperação com o governo do RS. Os locais terão dormitórios; cozinha; depósito para cozinha, doações e itens gerais; banheiros; lavanderia; posto médico; fraldário; ala para assistência social; ala para staff; administração; manutenção; tenda pet; espaço kids e espaço de convívio. O governo ficará responsável por toda a gestão dos espaços, enquanto o Sistema Fecomércio-RS financiará a instalação com manutenção das estruturas temporárias.

O objetivo das cidades temporárias é fazer com que locais como escolas, universidades e ginásios, improvisados emergencialmente como abrigos, possam retomar as suas atividades originais. As estruturas terão com dormitórios com divisórias, proteção térmica e impermeabilização.

Em Porto Alegre, as estruturas serão instaladas com capacidade para abrigar de 550 até 1.160 pessoas. A área, de 9 mil metros quadrados, contará com aproximadamente 120 dormitórios fechados para famílias (com uma cama de casal e beliches) e outras 560 camas destinadas ao público femininos e masculinos instaladas em alas distintas.

Já na Região Metropolitana, a área de 6 a 9 mil metros quadrados com capacidade de atendimento de cerca de 1.160 pessoas, em 120 dormitórios familiares, 280 camas femininas e 280 masculinas instaladas em alas distintas.