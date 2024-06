CCR ViaSul volta a cobrar pedágio na praça de Montenegro a partir desta sexta

A partir das 0h desta sexta-feira (31), a CCR ViaSul voltará a cobrar o pagamento das tarifas de pedágio na praça de Montenegro, no km 425 da BR-386. Com isso, todas as praças de pedágio da concessionária estão com a cobrança retomada.A medida foi possível devido ao restabelecimento do tráfego de forma parcial na região, bem como da recuperação dos sistemas responsáveis pela operação da estrutura e do fornecimento de infraestrutura básica no local.A concessionária garante que segue o estabelecido pela Portaria DG 112, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 9 de maio de 2024, que veículos com donativos seguem dispensados do pagamento.