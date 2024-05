Canoas ainda enfrenta alagamentos e tem 11,7 mil pessoas em abrigos

A cidade de Canoas, uma das mais atingidas pela cheia histórica que acomete 471 municípios no Rio Grande do Sul, segue sentindo os efeitos da calamidade. No total, soma 11.699 pessoas em abrigos. Os alagamentos ainda atingem bairros populosos como Rio Branco, Harmonia e partes do Mathias Velho. Além disso, o município voltou a enfrentar novos acúmulos de água após as chuvas na semana passada.

As chuvas atingiram, segundo a prefeitura de Canoas, 52% do território. A crise causou a parada no funcionamento de 81 instâncias de atendimento municipal, de diversas áreas.

No âmbito da saúde, são 19 Unidades de Saúde e três Unidades de Pronto Atendimento, assim como o Hospital de Pronto Socorro, no bairro Mathias Velho. Somam-se a isso quatro farmácias básicas.

As aulas do município seguem suspensas até o dia 31 de maio, com o total de 41 escolas municipais atingidas. Além desses locais, as inundações acometeram cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras) pela cidade, um albergue e oito espaços esportivos.

Segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), o abastecimento de água, porém, opera dentro da normalidade. Onde há desabastecimentos podem ser questões de rompimentos de rede, ou mesmo nas áreas ainda alagadas.

Para retirar a água ainda restante na cidade, estão operando, no momento, 29 bombas em nove casas de bombas. O levantamento da prefeitura prevê 41.343 litros por segundo escoado. No momento, estão fora de operação as casas de bombas 4, no dique Mato Grande, a 5, localizada bairro Harmonia e a 6 na rua Curitiba. Ainda não há previsão para retorno.

Abrigos e doações

A prefeitura estima que foram atingidas 150 mil pessoas na cidade de 347 mil habitantes, segundo último censo do IBGE. O órgão executivo reitera, porém, que não é possível mapear esse número com exatidão, pois não há como saber exatamente quem foi para casa de amigos, parentes ou saiu da cidade. Destas, 11.699 estão distribuídas em 75 abrigos institucionais.

Segundo a Defesa Civil do município, em última atualização, Canoas soma, em recebidos por doações, cerca de 127 mil litros de água, 39,5 toneladas de alimentos diversos e quatro de alimentos perecíveis e 16 toneladas em cestas básicas. Além disso, mais 32,5 mil kits de roupas, 19,6 mil cobertores e 7,5 mil colchões.