Manutenção da Ebap 18 deve ocorrer entre esta terça e quarta-feira, diz Dmae

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap 18) depende de uma limpeza manual para voltar a funcionar. Só depois de realizada esta tarefa, será possível a retirada dos motores que serão levados à manutenção.

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), uma equipe está sendo organizada no momento para fazer o trabalho entre esta terça (28) e quarta-feira (29). A Ebap 18 está localizada na avenida Mauá, esquina com a Carlos Chagas.



Ainda segundo o Dmae, a falta de energia elétrica no Centro Histórico de Porto Alegre está ligada à volta do funcionamento da Ebap 18 e à 17, localizada na avenida Siqueira Campos, em frente ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.



A informação é que a equipe do Dmae já acessou e retirou os motores da Ebap 17. Os motores foram levados para manutenção e serão reinstalados até o final desta semana.

No momento, das 23 estações de bombeamento de águas pluviais do Dmae, 11 delas estão funcionando. São elas: 04, 05, 07, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16 e 19.