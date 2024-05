Porto Alegre já recolheu mais de 10 mil toneladas de resíduos das inundações

Desde 6 de maio, quando as limpezas começaram nos pontos de resgate, até a noite da sábado (25), as equipes do equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) retiraram 10.568 toneladas de resíduos das ruas de Porto Alegre.

A força-tarefa a cidade após a enchente chega a nove locais neste domingo (26): Centro Histórico, Rua Voluntários da Pátria, Floresta, Menino Deus, Cidade Baixa, São Geraldo, Lami e Belém Novo.

LEIA MAIS: Ação no Centro de Porto Alegre incentiva retorno das atividades

Cerca de 800 garis das seções Centro, Extremo-Sul, Norte, Sul e Leste estão atuando nos serviços de limpeza dos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba, conforme as águas vão baixando em cada local. Os trabalhadores são auxiliados por mais de 200 equipamentos entre caminhões e retroescavadeiras.



Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente em algum dos pontos bota-espera abaixo:



Terreno ao lado da Receita Federal - avenida Loureiro da Silva, 678 - Centro Histórico



Terreno ao lado do Dmae - avenida Loureiro da Silva, 104 - Centro Histórico;



Terreno na Serraria - avenida da Serraria, 2517



Bota-espera são locais próximos das regiões que foram inundadas, onde o DMLU está descarregando os materiais recolhidos. Depois, os resíduos serão direcionados para o aterro de inertes em Gravataí.