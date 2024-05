Tragédia climática já soma 166 mortes no Rio Grande do Sul

Subiu o número de vítimas confirmadas na tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. A última atualização do governo do Estado, às 18h deste sábado (25), aponta 166 mortos, um a mais do que no balanço da manhã. A catástrofe já atinge 469 dos 497 municípios gaúchos, deixando mais de 2,3 milhões de pessoas impactadas. Ainda há 61 desaparecidos, 55,7 mil pessoas em abrigos e 581,6 mil desalojados.

No final da tarde deste sábado, o nível do Guaíba chegou a 4m09cm, às 17h, na última medição do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do governo do Estado e do Serviço Geológico do Brasil. A marca começou a baixar com mais velocidade após o meio-dia, quando registrava 4m15cm, apenas um centímetro abaixo da medição do início da manhã.

Apesar do recuo, a situação ainda preocupa e gera apreensão, devido à tendência de manutenção do volume de água no lago por causa dos ventos, das chuvas que ocorreram em cidades mais altas no curso de rios que desaguam no Guaíba e da previsão de novas precipitações, ainda que em menor intensidade.