Autoridades atendem chamado, mas descartam ameaça de bomba no bairro Bom Fim

A tarde desta sexta-feira (24) foi alarmante para os moradores da rua General João Telles, no bairro Bom Fim. Uma ameaça de bomba em frente à Sociedade Italiana e ao Museu Nacional das Migrações Judaicas precisou ser contida pelas autoridades, que agiram rápido para identificar que a situação se tratava de um alarme falso.

Por volta das 16h foi encontrada uma maleta na calçada, sem a presença de um dono do objeto. Seguindo o protocolo, uma ocorrência foi aberta para checar a possibilidade de um explosivo no local. O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entraram em ação. Em cerca de uma hora atuando no perímetro, os agentes averiguaram a procedência do artefato e, por precaução, o detonaram na hora — a presença de uma bomba já estava descartada.

Parte da rua precisou ser bloqueada, com os pedestres evacuados para uma distância segura. Comerciantes, no entanto, puderam se manter dentro dos estabelecimentos, assim como moradores não foram aconselhados a deixar suas casas.