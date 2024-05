Chuva intensa compromete ruas e impacta trânsito em Porto Alegre

O trânsito de Porto Alegre está sendo impactado pela forte chuva que atinge a cidade desde a madrugada desta quinta-feira (23). Diversas ruas estão alagadas ou foram comprometidas de outra maneira pela ação da água — e mais tantas correm algum tipo de risco.

Segundo levantamento feito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 94 ocorrências estão em aberto, sendo confirmadas 59 com bloqueio total e outras 21 com obstrução parcial. Quanto aos acessos à Capital, as avenidas dos Estados e Assis Brasil e a entrada pela BR-116 estão bloqueadas, sendo recomendado o uso das estaduais RS-040 ou RS-118.

A EPTC pede para que novas demandas sejam informadas pelo aplicativo 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão.

Confira os pontos com bloqueio total

REGIÃO SUL

• Avenida Beira Rio, nº 175

• Avenida Érico Veríssimo, nº 452

• Avenida Farrapos com rua Hoffmann

• Avenida Ganzo, nº 23

• Avenida Guaíba, nº 30

• Avenida Guaíba com rua Tabajaras

• Avenida Guaíba com Balneário Guarujá

• Avenida Guaíba com Avenida pereira Passos

• Avenida Guaíba, nº 3127

• Avenida Guaíba com Avenida Guarujá

• Avenida Guaíba com Avenida Minuanos

• Avenida Guaíba com Avenida Oswaldo Gonçalves Cruz

• Avenida Otto Niemeyer, nº 2728

• Avenida Padre Cacique, nº 1028

• Avenida Serraria, nº 2500

• Avenida Tramandaí, nº 575

• Beco da Vitória, nº 555

• Estrada Campo Novo, nº 324

• Estrada João Antônio da Silveira com Avenida Edgar Pires de Castro

• Rua Butuí, nº 420

• Rua Oiampi com avenida Guarujá

• Avenida Tamandaré com rua São Sebastião do Caí



REGIÃO NORTE

• Acesso à Nova Ponte do Guaíba

• Avenida Benjamin Constant com rua Souza Reis

• Avenida Ernesto Neugebauer com estrada Marechal Osório

• Avenida Farrapos, nº 4275

• Avenida Farrapos com rua Dona Margarida

• Avenida Farrapos com avenida Brasil

• Avenida Farrapos com avenida Presidente Franklin Roosevelt

• Avenida José Aloísio Filho, nº 1185

• Avenida Nossa Senhora da Boa Viagem, nº 1734

• Avenida Plínio Brasil Milano, nº 2343

• Avenida Sarandi

• Avenida Sertório

• Avenida Severo Dullius, nº 25

• Beco do Paulino

• Rua Dona Teodora com rua Frederico Mentz

• Rua General Sady Cahen Fischer

• Rua Sérgio Jungblut Dieterich, nº 1200

• Rua Voluntários da Pátria com avenida Sertório

• Rua Voluntário da Pátria, nº 2395

• Rua Voluntários da Pátria, nº 1500



REGIÃO CENTRO

• Avenida Borges de Medeiros com avenida Aureliano de Figueiredo Pinto

• Avenida Farrapos com rua Ramiro Barcelos

• Avenida Júlio de Castilhos

• Avenida Loureiro da Silva com rua General Lima e Silva

• Avenida Mauá

• Avenida Mauá com avenida Padre Tomé

• Avenida Praia de Belas, nº 799

• Avenida Presidente João Goulart

• Rua Chaves Barcellos com praça Osvaldo Cruz

• Rua Conceição

• Túnel da rua Conceição, no sentido norte-sul, no retorno

• Rua Conceição com avenida Júlio de Castilhos

• Rua Conceição com avenida Presidente Castelo Branco

• Rua Doutor Flores com avenida Otávio Rocha

• Rua Garibaldi

• Rua Senhor dos Passos com rua Voluntários da Pátria

• Rua Sete de Setembro

• Rua Siqueira Campos

• Rua Voluntários da Pátria com rua Ramiro Barcelos



REGIÃO LESTE

• Rua Doutor Poty Medeiros com avenida Goethe