Pelotas sofre com o efeito de temporais; volume das águas se mantém alta e alerta permanece

Pelotas voltou a enfrentar chuvas fortes desde terça-feira (21), sendo que nesta quarta-feira, ocorreram volumes bem consideráveis, com marcas ao redor de 60 a 65 cm na cidade, mas apesar do quadro, os níveis do canal São Gonçalo e da Lagoa dos Patos, neste momento, seguem estáveis. De acordo com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, o executivo municipal estava muito preocupado com o volume de chuva na região, como, por exemplo, próximo a Jaguarão, que registrou cerca de 100mm. A preocupação é que essa precipitação de chuva viesse a influenciar no aumento das águas no município. “Ontem, Pelotas enfrentou dois momentos com temporais, com chuva de granizo e vento, mas que não trouxeram mais estragos para a região”, cita a prefeita. Segundo Paula, o nível das águas vem se mantendo estabilizado, porém, em um grau elevado, tanto na Lagoa dos Patos, quanto no São Gonçalo. “Pelotas havia registrado um pico de elevação de 3,20 m e agora estamos estabilizados entre 2,80 m e 2,82 m, isto considerando que na enchente de 1941 foi registrado 2,88 m”, informa. A prefeita explica que o dique de contenção está funcionando bem até o nível de três m, mas, apesar disto, o município continua com áreas alagadas junto a Lagoa dos Patos e no Laranjal com, por exemplo, a Colônia de Pescadores Z3.“Nós decidimos manter o alerta”, salienta. Paula explica que isto é necessário, porque o cenário pode sofrer alterações. “A perspectiva, porém, é de que até o sábado (25) haja uma redução nos níveis, porque vai vir um vento Sudoeste forte e do Sudoeste, empurrando a água para o Norte”, comenta. Ela diz que, por outro lado, este quadro pode resultar em um acréscimo das águas do lago Guaíba. “Devemos, a partir do domingo (26) ou na próxima segunda-feira (27) ter um novo período de crescimento das águas, porém, esperamos que não ultrapasse esse pico que nós já tivemos aqui, mas é por este motivo que o alerta está sendo mantido”.A prefeita informa que há ao redor de 700 pessoas nos abrigos públicos de Pelotas, mas a estimativa, por outro lado, pode chegar a mil, porque algumas delas foram para casas de parentes e de amigos. “Também por uma questão de segurança, a energia elétrica foi cortada, fazendo com que algumas pessoas deixassem as suas casas, além daquelas que estavam nas áreas de risco. Hoje, são 3.600 clientes sem energia elétrica, por conta das cheias”. A prefeitura também estabeleceu um mapa para marcar as áreas de risco no município, indicando, deste modo, alerta para Colônia Z3 e no Laranjal (Santo Antônio, Valverde e Pontal da Barra) e, depois, todos os que ficam situados ao longo do canal São Gonçalo. Tem também alguns que estão fora do dique e próximos ao arroio Pelotas. Há aqueles que têm a proteção do dique, mas o alerta também está mantido, caso as águas ultrapassassem e venham a inundar a região. Há preocupação também com os moradores dos bairros Lagos de São Gonçalo, Umuharama, Cruzeiro, Navegantes, Fátima, Balsa, Doquinhas e uma parte do bairro Simões Lopes. Em relação às vias de acesso ao município, Paula informa que a BR-116 está transitável, mas já teve um momento em que só havia acesso à rodovia para os veículos de serviço. “Nós tivemos, por muito tempo, a BR-101 (trafegável) e o acesso era feito via Rio Grande. Já o aeroporto de Pelotas está em uma área elevada e continua com as suas operações normais. Deste modo, nós não tivemos desabastecimento no município”, comenta. Paula informa que há necessidade de cestas básicas, uma vez que elas são distribuídas em quantidade no município. Ela explica que o poder executivo vem distribuindo cestas básicas na Colônia Z3; o local contava com dois acesso, porém, uma ponte de acesso caiu, ficando uma única rota. “Lá, nós temos 150 pessoas no abrigo, mas as forças de segurança estão nos auxiliando”, destaca. Há também muitas pessoas abrigadas em casas próximas e que necessitam de cestas básicas e, depois, há outros abrigos na cidade. Nestes locais, estão ao redor de 700 pessoas que também precisam de alimentos e mais os vulneráveis que vão nos abrigos para receber cestas básicas.“O município tem recebido doações de cestas básicas e está fazendo a compra de comida, mas não está faltando. Toda a ajuda, porém, é bem-vinda”, salienta. Ele diz que faltam roupas masculinas de inverno, roupas íntimas e calçados, fato que não ocorre com as roupas femininas no momento.“Nós precisamos de voluntários para os abrigos de animais. No momento, estão nos abrigos 792 animais, sendo 580 cachorros e depois, outros, como por exemplo, cavalos e porcos. O número de voluntários foi diminuindo com o passar do tempo”, destaca. Em relação às doações de rações, a prefeita explica que o município vem recebendo doações.