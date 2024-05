Nível da Lagoa dos Patos está em 2,21 m em Rio Grande

O nível da Lagoa dos Patos, no Centro de Convívio Meninos do Mar (CCMar), está em 2,21 m de altura - 31cm acima do nível do cais. O dado é da prefeitura de Rio Grande, que publicou a informação às 8h.O vento está na direção Sudeste a uma velocidade de 22 km/h. Completando a informação, a prefeitura do Rio Grande, por intermédio da Defesa Civil, trabalha para atender a população enquanto a vazão de água pela Lagoa dos Patos transcorre até o oceano.O documento também informa que há áreas de risco no município. Entre elas, estão a Zona da Lagoa: Cidade Nova, da Avenida Portugal até a Lagoa; Cohab I e II, Buchholz a partir da Visconde de Mauá até a Lagoa); Miguel de Castro Moreira (a partir da Henrique Pancada); Rheingantz e Presidente Vargas até o Saco da Mangueira; Vila Prado. Na Zona Central: Centro Histórico; Lar Gaúcho (por totalidade); Navegantes (por totalidade); BGV; Duas quadras no entorno do Canalete para sul e para norte (Major Carlos Pinto); Barroso até a Benjamin Constant; Coronel Sampaio; Francisco Marques.Na Zona Avenida Itália: do Trevo até Bernardeth; na Zona Oeste Orla: São Miguel e São João; Bernardo Taveira até a Lagoa; Recreio e Profilurb; Barão de Santo Ângelo até a Lagoa; Vila Maria dos Anjos; Zona Porto Novo: Vila Militar; Santa Tereza (por totalidade); BGV; Zona Portuária Industrial (Distrito Industrial): Barra (nova e velha - por totalidade) e Mangueira (por totalidade); Distrito das Ilhas: Ilha dos Marinheiros; Ilha do Leonídio; Ilha da Torotama e Vila da Quinta (todas por totalidade). Ruas bloqueadas: o bloqueio de vias estará sujeito a variação dos níveis da Lagoa dos Patos e sua influência sobre as vias urbanas. A orientação é que os motoristas evitem as áreas das zonas de risco. Já o acesso às ilhas está interrompido para veículos.