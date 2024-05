Frente fria chega em Porto Alegre nesta quinta-feira

Uma frente fria deve avançar pelo Rio Grande do Sul trazendo chuva e temporais isolados. Modelos projetam que, pelo segundo dia consecutivo, a chuva mais volumosa irá ocorrer em municípios da metade Sul e Oeste do Estado, com previsão de chuva forte também em parte do Noroeste. A expectativa é de acumulados entre 50 e 100 mm. A distribuição da chuva será irregular na metade Norte com acumulados de 50 mm pontualmente. O vento passa a ingressar gelado no quadrante Sul a partir do início da tarde desta quarta-feira, e seguirá derrubando a temperatura em grande parte das regiões.

Em Porto Alegre, a chegada de uma frente fria deixará o tempo instável, com pancadas de chuva a qualquer hora. Chuva forte, isolada e de curta duração poderá ocorrer ao longo do dia na Capital. Não se afasta a ocorrência de temporais isolados com rajadas de vento, raios e granizo pontual. A temperatura oscila pouco. Na quinta-feira, o tempo seguirá úmido com garoa e sensação de frio intenso por conta do vento de forte intensidade que persiste e poderá impactar no nível do Guaíba.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 26°C

Mínima: 14°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 22ºC

Mínima: 18ºC