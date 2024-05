Prefeitura de Venâncio Aires confirma óbito por leptospirose após enchente

A prefeitura de Venâncio Aires confirmou a morte de uma pessoa por leptospirose no município. A vítima é um homem de 33 anos, morador da região central da cidade que, segundo familiares, teve contato com águas das enchentes, porém adotando os cuidados necessários como o uso de botas. O óbito ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), que aguarda a finalização da análise pelo Laboratório Central.

Segundo a prefeitura de Venâncio Aires, a vítima começou a apresentar os sintomas no dia 9 de maio e foi internada. Inicialmente, foi cogitado que ele estaria com dengue, o que foi descartado. A doença evoluiu rapidamente e a vítima faleceu na sexta-feira (17).



A cidade registrou outros dois casos de contaminação por leptospirose em maio, que já estão recuperados. O Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas (Cadi) de Venâncio Aires aguarda o resultado de 23 investigações laboratoriais apenas neste mês.