Previsão de novas chuvas preocupa a Zona Sul do RS

Dois cenários atmosféricos distintos irão predominar no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (22). Em partes do Centro, Norte e Leste, será notável a volta do calor, com temperaturas podendo alcançar os 30°C. Já nas Missões, Campanha, Sul e áreas de fronteira com o Uruguai, a aproximação de uma nova frente fria irá produzir nuvens carregadas com potencial de chuva, por vezes intensa, acompanhada de temporais isolados.