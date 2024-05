Capivara é avistada na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Após as enchentes que tomaram conta das ruas de Porto Alegre no início do mês, uma capivara foi vista às margens do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, próxima ao Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (21). O animal, que não é visto com tanta frequência no local, chamou a atenção de quem passava pela região e parava para fazer registros.

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, nos últimos 20 dias, outros animais foram avistados pelas ruas da cidade, como jacaré, lontra e cágado. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), informou que a presença dos animais como a capivara é comum no Parque Saint'Hilaire, em Viamão, onde nasce o Arroio Dilúvio.

"Diversas outras espécies de animais encontram alimentação na região do Dilúvio. Para as capivaras, há vegetação em abundância, ainda mais neste momento de cheias", complementa a nota.



Ainda que a capivara esteja em área verde próxima à água, espaço que pode ser considerado seu habitat, a prefeitura informa que é preciso monitorar o animal e reforçar os cuidados necessários.



“Por conta do porte físico e dos hábitos de deslocamento da capivara serem incompatíveis com a proximidade a automóveis, vamos pedir que colegas do Ibama façam a remoção do animal”, orienta a coordenadora da equipe de Fauna Silvestre da Smamus, Soraya Ribeiro.



A orientação da Smamus é para que a população não interfira no deslocamento da fauna silvestre, independente das características físicas e espécie.



Em caso de risco à vida do animal, a Equipe de Fauna Silvestre pode ser acionada pelo 156 (telefone, app e site 24 horas por dia) e também pelo telefone 3289-7517 em horário comercial nos dias úteis.