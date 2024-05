CEEE Equatorial tem 82 mil clientes sem energia elétrica

A CEEE Equatorial informa que, na tarde deste domingo (19), ainda há 82 mil clientes sem energia na área de concessão. Desses, 75 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas e atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre são 48 mil clientes nessas condições.A Companhia está presente ativamente nos Comitês de Crise do Estado e do Município de Porto Alegre, 24 horas por dia, com a finalidade de alinhar ações conjuntas para minimizar riscos e religar a energia elétrica dos gaúchos com agilidade e segurança, o mais rápido possível. A CEEE Equatorial reforça seus canais de atendimento: Central de Atendimento 0800 721 2333, WhatsApp/Clara (51) 3382 5500; ou Agência Virtual, no www.ceee.equatorialenergia.com.br.