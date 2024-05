Brasil vence Sérvia com facilidade e segue invicto na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, neste domingo (19), a quarta vitória seguida na Liga das Nações 2024. A equipe, já classificada para as Olimpíadas de Paris, derrotou a Sérvia por 3 sets a 0. O Brasil venceu com parciais de 25/15, 25/19 e 25/19. O jogo foi o último da equipe em solo brasileiro na edição 2024. No dia 28, as brasileiras continuam a participação na VNL em território chinês.

Assim como o Brasil, a Sérvia já está com vaga assegurada para Paris 2024. As brasileiras ainda não perderam na atual edição da Liga das Nações e somam 12 pontos, enquanto as sérvias têm uma vitória e três derrotas. No último confronto entre as equipes, válido pela VNL de 2023, o Brasil venceu por 3 sets a 2.

Durante a pausa entre o primeiro e o segundo set, a Confederação Brasileira de Voleibol prestou uma homenagem às medalhistas olímpicas.